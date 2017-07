"რომ გაგიძლოთ ბოღმა ნაროდს...თქვენი პაროდა მ****" - ვის აგინებს ეკა ყურშიტაშვილი?

ეკა ყურშიტაშვილი იუბილარია. სოციალურ ქსელში ცნობილი ეკა საკუთარ თავს დაბადების დღეს ულოცავს:

"გილოცავთ ჩემს დაბადების დღეს. გისურვებთ ვიყო სულ ახალგაზრდა, უფრო და უფრო ლამაზი და ენერგიული (რომ გაგიძლოთ ბოღმა ნაროდს) ეს ხუმრობით, მე ხომ იუმორის დედა ვარ)))

მოკლედ მადლობაა ყველას ვისაც გაგახსენდით, და მომილოცეთ, ვისაც ჯერ არ მოგილოციათ გელოდებით დრო ბევრი გაქვთ კიდევ:))) ყველაზე მაგარი დღეა დღეს იმიტორო ჩემი დაბადებისს დღეა და ზაფხულია ცხელა ცხელა.



პ.ს ჩემო მეგობრებო!! დღეს არ გავიგო ”საჭესთან ვარ ვერ დავლევ” და მსგავსი ტრუხა ბაზარი. არ გიშველით ეგ და სხვა ვერც ვერაფერიი ვ მირე ) პ.პ.ს შევეცდები ყველასს გიპასუხოთ ჩატში.

❤️

პ.პ.პ.ს Georgian Water and Power - GWP LTD, Official წყალი გამოუშვით თქვე დედა მ....ო! დაბადების დღეზე მაინც ვიბანავო მერე ახალწლამდე დაუბანელი ხომ არ ვივლი? თქვენი პაროდა მ****", - წერს პატრულთან ინციდენტით ცნობილი ყურშიტაშვილი.