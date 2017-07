ნახეთ, რას წერს სანდრო კურცხალიძე „იქს-ფაქტორში“ გამარჯვების შემდეგ

რა უნდა ვთქვა, რა სიტყვებით გადმოგცეთ ჩემი ემოცია, ჯერ კიდე ვერ მოვდივარ გონზე თუ რა მოხდა, თქვენ მე და ჩემს ოჯახს გვაჩუქეთ ზღვა სიხარულისა....

ამ ოთხ თვეში ძალიან ბევრი რამ მოხდა და ბევრი რამე ვისწავლე, ამაში თქვენ დამეხმარეთ ყველანი, ვინც ჩემს გვერდით იყავით, ვინც მაკრიტიკებდით და თუ გინდ მლანძღავდით, ძალიან ბევრი რამე მასწავლეთ თქვენ ყველამ ერთად და უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის ...

SEE YOU SOON ROCKERS