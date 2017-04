“ერთელ პატარა ძერსკუნას დასცხა და like მოსწყურდა” – აი, თურმე, როგორ უნდა დაანთო ცეცხლი ხამი ბიჭების გულებში ფოტოს სრულად სანახავად დააკლიკეთ ფოტოზე დრონი.ჯი ჟურნალისტი ნიკა ჭავჭავაძე ფეისბუქზე ძალიან სასაცილო ლექსს ავრცელებს, რომელიც დღევანდელ რეალობას შეეფერება: ერთელ პატარა ძერსკუნას დასცხა და like მოსწყურდა იმ წამს facebook-ს შევიდა წყურვილის მოკვლა რომ სურდა

თბილისის ზღვაზე ავიდა, ფოტო ატვირთა ტრუსებში

მაშინვე ცეცხლი დაანთო ხამი ბიჭების გულებში სულ ცოტა ხანში სურათი 500 like ზე ავიდა

დაწყნარებული ძერსკუნა facebook იდან გავიდა.